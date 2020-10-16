Появилось видео массовой аварии на улице Ленина в Рязани, в которой пострадали два человека

В четверг, 15 октября, в центре Рязани произошла массовая авария, в которой пострадали пешеход и один водитель.

Момент столкновения записали камеры видеонаблюдения, а соответствующее видео появилось в группе ВК «Дороги Рязани«.

На ролике видно, что со стороны улицы Введенской на зеленый сигнал светофора начинают движение две машины. В это же время со стороны Театральной площади на красный сигнал пролетает внедорожник. Он врезается сразу в две машины, которые уже начали движение, и проносит их до тротуара. В это время на перекрестке стоял пешеход, который ожидал разрешающего сигнала светофора для перехода. В тот момент, когда внедорожник задел две машины, один из автомобилей сбил юношу.

В результате аварии пострадали пешеход и водитель автомобиля «Ниссан Кашкай».