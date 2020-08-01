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Новости РязаниПроисшествия

Пешехода в центре Рязани сбил автомобиль Brilliance

7info

Появились подробности ДТП с участием пешехода на Первомайском проспекте в Рязани.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в пятницу, 31 июля, в 23.20 у дома №76 на Первомайском проспекте. Наезд на мужчину совершил автомобиль Brilliance под управлением молодого человека 2000 года рождения, ехавший со стороны площади Победы.

Пешеход – мужчина 1974 года рождения – остался жив. На скорой помощи его увезли в больницу. Сообщается, что он переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Ранее пользователи соцсетей сообщили, что пострадавший был пьян. Он решил перейти дорогу напротив остановки общественного транспорта «улица Вокзальная». Недалеко от этого места есть регулируемый пешеходный переход. 

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