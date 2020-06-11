Парк сельхозтехники Рязанской области активно обновляется

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С начала 2020 года в сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Рязанской области поставлено 69 тракторов, 47 зерноуборочных комбайнов, 4 кормоуборочных комбайна и 70 единиц прицепной сельскохозяйственной техники.

В 2020 году сельхозтоваропроизводители региона планируют приобрести 150 тракторов, 90 зерноуборочных комбайнов, 8 кормоуборочных комбайнов. Комментируя процесс модернизации аграрной отрасли, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов отметил:

«Обновление парка сельхозтехники находится под контролем Правительства Рязанской области. Приобретение новых современных машин позволит аграриям выполнять производственные задания в установленные сроки и с хорошим качеством. В рамках региональной программы развития агропромышленного комплекса ежегодно с 2018 года областным бюджетом предусматривается субсидирование затрат на приобретение кормоуборочной техники и зерносушильного оборудования в размере 20 % от стоимости. На 2020 год запланировано 82,2 млн. руб. С участием этой программы планируется приобрести 8 зерносушильных комплексов и 32 единицы кормоуборочной техники, включая тракторы».

В начале июня Минсельхоз России подвёл промежуточные итоги обновления парка сельхозтехники в 2020 году, в ходе видеоконференции Рязанская область была отмечена в числе регионов, наиболее активно проводящих модернизацию, в частности, приобретение 47 зерноуборочных комбайнов позволило занять третье место в соответствующем рейтинге в ЦФО.

Работа с поставщиками техники продолжается.