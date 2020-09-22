Отопительный сезон в Рязани может начаться на следующей неделе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Во вторник, 22 сентября, замглавы администрации Владимир Бурмистров с представителями управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и РМПТС провел рабочее совещание.

На встрече затронули возможность включения отопления уже в понедельник, 28 сентября. В настоящее время специалисты готовят проект постановления о начале отопительного сезона.

— В этом году особенно важно, чтоб люди не мерзли, кроме того начинается сезон простудных заболеваний. Для нас главное — здоровье и комфорт жителей, — заметил Бурмистров.

Напомним, самыми первыми отопление получат объекты соцсферы, а только потом тепло придёт в жилые дома.

Ранее также сообщалось, что согласно законодательству, отопительный сезон начнётся, когда среднесуточная температура станет ниже +8 градусов на протяжении 5 суток.