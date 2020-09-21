Администрация напомнила, когда в Рязани дадут отопление

Согласно законодательству, отопительный сезон начнётся, когда среднесуточная температура станет ниже +8 градусов на протяжении 5 суток. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

По данным пресс-службы мэрии, вопрос о начале отопительного сезона обсуждался в понедельник, 21 сентября, во время совещания, которое провела глава администрации Рязани Елена Сорокина.

Управление энергетики и ЖКХ сообщило, что соцобъекты к началу отопительного сезона готовы полностью. В то же время в 7% многоквартирных домов пока не проведена опрессовка. Чтобы ускорить подготовку к зиме, к работам в городе подключены сотрудники аварийно-ремонтной службы.

Отопление на объекты соцсферы и в дома рязанцев начнёт поступать после подписания соответствующего постановления.