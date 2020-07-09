Опубликовано распоряжение губернатора о переходе на третий этап снятия ограничений

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В четверг, 9 июля, на сайте газета «Рязанские ведомости» опубликовано распоряжение губернатора Николая Любимова, которое регламентирует переход на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса.

Напомним, на третий этап Рязанская область переходит с 10 июля. В документе сообщается, какие введённые ранее запреты будут отменены, какие сохранятся, а какие видоизменятся.

Подробнее об этом РИА «7 новостей» уже рассказывало ранее.