Опубликовано распоряжение губернатора о переходе на третий этап снятия ограничений

В четверг, 9 июля, на сайте газета «Рязанские ведомости» опубликовано распоряжение губернатора Николая Любимова, которое регламентирует переход на третий этап снятия ограничений из-за коронавируса.
Напомним, на третий этап Рязанская область переходит с 10 июля. В документе сообщается, какие введённые ранее запреты будут отменены, какие сохранятся, а какие видоизменятся.
Подробнее об этом РИА «7 новостей» уже рассказывало ранее.
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