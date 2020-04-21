Оперативные данные о распространении коронавируса в Рязанской области

По состоянию на 8.30 вторника, 21 апреля, в Рязанской области зарегистрировано 289 случаев коронавируса. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Из больницы имени Семашко в Рязани выписано 9 человек, они выздоровели.
К этому часу известно о 3323 гражданах, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран, и контактных с больными и подозрительными на заболевание. У 2231 из них коронавирус не выявлен. Под наблюдением остаются 1092 человека.
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