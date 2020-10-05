ОНФ просит администрацию Рязани проанализировать расходы на благоустройство Наташиного парка

Активисты регионального отделения ОНФ направили в администрацию Рязани письмо с просьбой проанализировать расходы на благоустройство Наташиного парка. Об этом они сообщают на своем официальном сайте.
Работы в сквере начались в 2019 году. За это время в парке демонтировали асфальт и плитку, уложили новый тротуар, опили деревья. Затем сделали уличное освещение, установили малые архитектурные формы, лавочки, урны.
Далее активисты приводят для сравнения благоустройство парка в Сасово, площадью 24 га. На эти цели было потрачено 84 млн рублей.
В рамках масштабной модернизации сети, которую «ЭР-Телеком», кстати, начинает с Рязани, клиенты получили возможность увеличить скорость домашнего интернета. В новой линейке «Дом.ru» тарифные планы на 100, 250 и 500 Мбит/с. Но на этом компания не планирует останавливаться.