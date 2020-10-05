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ОНФ просит администрацию Рязани проанализировать расходы на благоустройство Наташиного парка

Елена Лобанова
Фото ОНФ

Активисты регионального отделения ОНФ направили в администрацию Рязани письмо с просьбой проанализировать расходы на благоустройство Наташиного парка. Об этом они сообщают на своем официальном сайте. 

— За два года на реконструкцию территории потратили более 80 млн рублей. И это при том, что площадь парка составляет всего 2 га. А в следующем строительном сезоне власти хотят потратить еще 20 млн рублей на благоустройство, — приводят данные активисты. 

Работы в сквере начались в 2019 году. За это время в парке демонтировали асфальт и плитку, уложили новый тротуар, опили деревья. Затем сделали уличное освещение, установили малые архитектурные формы, лавочки, урны. 

— Еще 20 млн рублей потребуется на то, чтобы завершить благоустройство парка. Эти деньги планируют потратить на устройство входных групп, видеонаблюдения, дорожно-тропиночной сети в районе остановки, реконструкцию ограждения, организацию зоны Wi-Fi, — рассказывают в ОНФ. 

Далее активисты приводят для сравнения благоустройство парка в Сасово, площадью 24 га. На эти цели было потрачено 84 млн рублей. 

— Мы видим совершенно несопоставимые объемы денежных средств, которые затрачиваются на благоустройство общественных пространств. «Парк Стрит» в Сасово в 12 раз больше Верхнего городского парка в Рязани, при этом средств на него потрачено меньше, и со всем объемом работ подрядчики под контролем местных властей справились в течение одного года. Вести благоустройство небольшой территории в течение трех лет само по себе не рационально, а учитывая объем уже затраченных средств, встает вопрос целесообразности дальнейших расходов. Мы просим городские власти внимательно проанализировать ситуацию и довести парк «до ума» не тратя дополнительные бюджетные средства, – прокомментировал ситуацию член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Дмитрий Кочетков.

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