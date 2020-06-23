Николай Любимов: Задача – максимально эффективно использовать каждый рубль, чтобы сельское хозяйство укреплялось

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Во вторник, 23 июня, губернатор Рязанской области Николай Любимов провёл совещание с сельхозтоваропроизводителями региона в режиме видеоконференцсвязи.

Глава региона отметил, что в последние годы в АПК наблюдается существенный рост валовой продукции. За первые пять месяцев 2020 г. ее объем увеличен на 900 млн. рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Благодаря положительной производственной динамике последовательно увеличивается и доход работников отрасли. Сегодня аграрий получает в среднем около 31 тысячи в месяц, сообщает сайт регионального правительства.

Николай Любимов поблагодарил предприятия АПК за работу в период пандемии. Во многом за счет комплексной подготовительной работы, которая была заранее проведена аграриями, были созданы резервы топлива, запчастей, удобрений, подготовлена семенная база. Регион смог начать посевную кампанию на три недели раньше плана, как только позволили погодные условия. Все работы проведены в оптимальные агротехнологические сроки. В целом, по сравнению с прошлым годом, посевная площадь в Рязанской области увеличена на 46,5 тыс. га и составила почти 1 млн. га. Это стало возможным в основном за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот ранее необрабатываемых земель. Только за последние три года введено более 90 тыс. га. На проведение первоначальных работ на таких участках предоставляется значительная государственная поддержка из областного и федерального бюджетов.

Глава региона назвал задачей первостепенной важности получение качественного урожая с минимальными потерями. Также необходимо сохранить положительную динамику в молочном и мясном животноводстве, где продолжается увеличение по валовому надою молока, производству мяса скота, птицы, другим направлениям.

– Сейчас для дальнейшего роста есть хорошие возможности, хорошая поддержка, которая оказывается АПК со стороны государства. На развитие отрасли направляются огромные средства, в том числе по национальным проектам. Наша с вами задача максимально эффективно использовать каждый рубль, чтобы сельское хозяйство укреплялось, модернизировалось, увеличивались объемы и качество продукции, её конкурентоспособность на рынке. Со своей стороны мы и дальше будем вам , – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что сам лично, руководители профильного направления в Правительстве области, Минсельхозпрод готовы решать любые сложные вопросы, если они возникнут, в оперативном режиме.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Бориса Шемякина, на сегодняшний день посевная кампания завершена, ведутся работы по уходу за посевами, заготовка кормов. В текущем году аграриям предстоит обмолоть зерно на площади 674,8 тыс. га. Его валовой сбор в чистом весе прогнозируется на уровне 2100- 2140 тыс. т, что на 60-100 тыс. т больше, чем годом ранее. В настоящее время в хозяйствах имеется около 1500 зерноуборочных комбайнов, 47 приобретены за 5 месяцев текущего года. До начала уборочных работ планируется купить еще 20-25 машин. При необходимости будет привлечена дополнительная техника. Проработаны вопросы наличия ГСМ. Особое внимание акцентировано на обеспечении сушки и хранения зерна при получении большого объема урожая.

Предоставление средств господдержки аграриям в регионе осуществляется опережающими темпами по сравнению с большинством других субъектов страны. В среднем по России процент доведения субсидий до получателей составляет 36,1%, в Рязанской области – порядка 50%. В текущем году сельхозтоваропроизводителям и организациям АПК перечислены средства господдержки в размере свыше 810 млн. рублей.

Гендиректор ООО «СтарожиловоАгроснаб» Адсалам Угурчиев обратил внимание на действие новой антикризисной «Программы обновления парка техники 2020», которой предусмотрены беспрецедентные для аграриев льготные условия финансирования: отсрочка первого платежа на 12 месяцев, нулевой первоначальный взнос на срок до 8 лет и льготная ставка удорожания от 3%. Как отметил Адсалам Угурчиев, многие рязанские аграрии уже воспользовались этой программой. По сравнению с прошлым годом отмечено почти двукратное увеличение поставки техники в регион.

Гендиректор ОАО «Рязаньагрохим» Владимир Бродский рассказал об обеспечении аграриев удобрениями, работе с новейшими материалами и технологиями. Он также отметил, что под урожай 2020 года в хозяйства региона завезено 89 тыс. т действующего вещества, что больше, чем в предыдущие годы.