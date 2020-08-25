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Николай Любимов: Важно держать на контроле работу по обеспечению безопасности в школах

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Во вторник, 25 августа, состоялось заседание регионального правительства, которое провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов. Главной темой заседания стала готовность рязанских школ к новому учебному году.

Губернатор подчеркнул, что в этом году предстоит выполнить две новые задачи: обеспечить учеников начальных классов бесплатным горячим питанием и предотвратить распространение COVID-19.

Заместителю Председателя Правительства Роману Петряеву и министру образования и молодежной политики региона Ольге Щетинкиной поручено контролировать ситуацию.

– Необходимо самим проехать и посмотреть, все ли там готово в плане организации деятельности столовых, графиков питания, меню для того, чтобы после 1 сентября не было потом неожиданностей и сбоев в этой работе, – сказал Губернатор.

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Ольга Щетинкина отметила, что с 28 июля по 14 августа во всех районах области и городских округах работали комиссии по приемке школ к новому учебному году, все образовательные учреждения региона признаны соответствующими установленным требованиям и готовы принять детей 1 сентября. На их подготовку в этом году было направлено более 700 млн. рублей федерального, областного и местного бюджетов. Велся косметический и текущий ремонт, в 14 образовательных учреждениях региона выполнен капитальный ремонт зданий. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в 12 районах проведен ремонт 9 спортивных залов, современным спортивным оборудованием оснащены 3 школьные площадки. Общий объем средств, направленных на обеспечение комплексной безопасности учреждений образования, составил 58,8 млн. рублей.

В Рязанской области все 48445 школьников 1-4 классов будут обеспечены одноразовым бесплатным горячим питанием, сообщает сайт регионального правительства. На переоснащение столовых новым технологическим оборудованием было направлено более 20 млн. рублей. С Роспотребнадзором согласовано примерное меню, которое стало более калорийным и разнообразным, улучшен витаминный состав. На оснащение образовательных учреждений оборудованием и материалами для исполнения санитарно-эпидемиологических правил и требований в условиях пандемии коронавируса выделено свыше 96 млн. рублей из резервного фонда Правительства области и муниципальных бюджетов.

Продолжается оснащение учебных заведений широкополосным интернетом, обновление парка школьных автобусов. За последние три года приобретено 50 машин, которые направлены на замену устаревших. В целом в новом учебном году доставка 7770 детей к месту учебы и обратно будет организована по 430 маршрутам. Вопросы состояния дорожного полотна на школьных маршрутах находятся на постоянном контроле и решаются в приоритетном порядке. Ежегодно растет доля педагогических работников в возрасте до 35 лет, 33 педагога в 2020 году устроены в сельские школы по программе «Земский учитель».

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