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Николай Любимов: В Рязанской области все школьники с 1 по 4 классы будут обеспечены горячим питанием

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В ходе областного родительского собрания, которое состоялось 28 августа, губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал об организации питания в школах.

Работа школьных столовых будет организована с соблюдением всех санитарных правил.

– В Рязанской области все школьники с 1 по 4 классы будут обеспечены горячим питанием. Эта работа проведена в регионе по поручению Президента РФ, – подчеркнул губернатор. – Кто будет учиться в первую смену, получит бесплатный завтрак, кто во вторую – бесплатный обед.

На переоснащение столовых новым технологическим оборудованием в 2020 году было выделено более 20 млн. рублей. Примерное меню для учащихся начальных классов согласовано с Роспотребнадзором и размещено на сайтах регионального министерства образования и молодежной политики, муниципальных органов управления образованием. На основе этого меню каждая школа составляет своё.

– Меню стало более калорийным и разнообразным, улучшен витаминный состав. С 29 августа родители смогут ознакомиться с ним на сайте образовательных организаций, – добавил Николай Любимов.

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