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Николай Любимов посетил ОАО «Завод точного литья»

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В понедельник, 17 июля, губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил ОАО «Завод точного литья» – одно из ведущих предприятий в металлургическом секторе промышленности.

Глава региона встретился с коллективом компании и осмотрел новый цех термической обрубки. Николай Любимов отметил, что благодаря профессионализму работников, а также грамотным управленческим решениям завод точного литья динамично развивается, создаёт новые рабочие места с достойной заработной платой, а его продукция пользуется большим спросом за пределами региона.

Николай Любимов подчеркнул, что в целом рязанские предприятия металлургии демонстрируют устойчивый рост производства.

– В мае 2020 года он составил 190% к аналогичному показателю прошлого года. Объем продукции за первые пять месяцев увеличен на 13,5% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Достижению таких результатов во многом способствовала деятельность завода точного литья, – добавил глава региона.

ОАО «Завод точного литья» активно сотрудничает с региональным министерством промышленности и экономического развития. В 2018 году было заключено инвестиционное соглашение с Правительством Рязанской области. Фондом развития промышленности региона заводу были выданы льготные кредиты, направленные на расширение производства. Кроме того, предприятие является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

– Уверен, что меры поддержки, существующие в регионе и предусмотренные национальным проектом, будут востребованы и другими рязанскими предприятиями, – заявил Николай Любимов.

Губернатор поздравил сотрудников предприятия с предстоящим Днём металлурга и вручил лучшим работникам заслуженные награды.

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