Николай Любимов: Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» – это один из серьезных шансов вывести нашу промышленность на качественно новый уровень

5 августа в региональном Правительстве состоялась рабочая встреча Губернатора Рязанской области Николая Любимова с директором Центра повышения производительности Всероссийской Академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Екатериной Гришиной. Речь шла о перспективах взаимодействия в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и участии региона в образовательной программе «Лидеры производительности».

В рабочей встрече приняла участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Светлана Горячкина.

Губернатор подчеркнул, что повышению производительности труда в Рязанском регионе уделяется много внимания, и помощь Центра в этой работе, который возглавляет Екатерина Гришина, очень значима. «Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» — это для нас один из серьезных шансов вывести нашу промышленность на качественно новый уровень, – сказал Николай Любимов. – Мы в регионе во многом ориентируемся на те практики, которые вы уже аккумулировали и доносите до проектных команд».

По словам главы региона, реализуется целый комплекс мероприятий и большой пакет мер поддержки, что позволило войти Рязанской области в ТОП-15 субъектов России по количеству видов поддержки бизнеса в период пандемии (по данным исследования Национального рейтингового агентства). «Мы стараемся сделать так, чтобы действующие меры поддержки были доступны, понятны бизнесу, по необходимости диверсифицировались, чтобы ими смогли воспользоваться максимальное количество предприятий», – отметил Губернатор.

Николай Любимов подчеркнул, что сегодня уже треть предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Рязанской области участвуют в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» и пользуются предусмотренными мерами поддержки. 19 рязанских предприятий активно участвуют в программе Минэкономразвития России «Лидеры производительности», необходимые компетенции уже получили 115 сотрудников управленческого звена. В 2020 году обучение проходят еще более 30 руководителей региональных предприятий. Губернатор поблагодарил руководство Центра повышения производительности за сотрудничество и качественную организацию процесса обучения: «Мы видим, полученные знания и навыки реально помогают нашим специалистам в работе», – сказал глава региона.

Директор Центра повышения производительности Екатерина Гришина сказала: «Программа подготовки управленческих кадров, заказчиком которой является Министерство экономического развития России, существует всего лишь второй год. С самого начала ее существования в ней участвует Рязанская область. Вы очень активно и быстро набрали обороты: было много предприятий, которые в прошлом году только входили в нацпроект, но сразу начинали учиться по нашей программе. 8 рязанцев уже съездили на зарубежную стажировку в Германию, они стали лучшими из более чем полутора тысяч выпускников программы по итогам 2019 года».

Екатерина Гришина особо отметила активность и успехи АО «Окское», АО «Русская кожа». «Они действительно готовят команды управленцев, которые будут внедрять изменения в области «бережливого производства» и системного управления такой сложной темы как производительность труда», – сказала директор Центра. Екатерина Гришина сообщила о том, что в августе выйдет в свет первый тираж сборника лучших отечественных практик и проектов со всей России, где от Рязанской области будет представлено 2 кейса АО «РРЗ-РУСАудио» и ООО «Русвата». По ее словам, компании продемонстрировали эффективность проектного подхода к обучению сотрудников, мероприятий «дорожной карты» по повышению производительности труда.