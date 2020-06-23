Николай Любимов: «Мы обещали, мы – должны сделать это обязательно»

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Во вторник, 23 июня, в ходе общения с руководителями предприятий АПК на профильном совещании, Николай Любимов обратился к аграриям региона с просьбой об открытом диалоге по вопросам, которые их волнуют.

Гендиректор ООО «Авангард» Георгий Свид обратился к губернатору с просьбой о строительстве дороги от трассы «Калуга – Тула – Рязань» до животноводческого комплекса в с. Подвязье Рязанского района, который будет введен в эксплуатацию в этом году. Проектная документация уже разработана инвестором. По словам Николая Любимова, министерству транспорта и автомобильных дорог области будет дано поручение о включении объекта в состав заявки Рязанской области на предоставление субсидий из федерального центра в рамках госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». «Будем рассчитывать на федеральную поддержку. Если не удастся ее получить – будем сами справляться. Мы обещали, мы – должны сделать это обязательно», – подчеркнул губернатор.

Гендиректор ООО «Сотницынский сахарный завод» Ольга Боровых попросила выделить бюджетные средств для проведения капитального ремонта дороги от с. Саблино до с. Сотницыно, по которой идет транспорт на предприятие. Губернатор пояснил, что для включения объекта в программу необходима проектно-сметная документация. В соответствии с ее готовностью объект также будет включен в заявку либо в этом, либо в следующем году.

Гендиректор ООО «Вакинское Агро» Сергей Турта попросил, по возможности, помочь в получении разрешения на строительство новых объектов и вводом в эксплуатацию второй очереди животноводческого комплекса на 2200 голов. Земля входит в границы достопримечательного места «Есенинская Русь». «Мы долго бьемся с тем, чтобы на тех землях, которые пригодны и не нарушает ландшафт достопримечательного места, можно было строить. Уже есть положительные результаты», – сказал Николай Любимов. Он поручили главному управлению архитектуры, администрации Рыбновского района оказать в рамках их компетенции помощь в ускорении оформления необходимых документов, чтобы проект был успешно реализован в кротчайший срок.

Замдиректора ООО «Мир» Константин Алехин обратился к Губернатору за финансовой поддержкой. В этом году посевы хозяйства, как и ряда других предприятий, пострадали из-за плохих погодных условий. Аграрии понесли финансовые потери. Николай Любимов поручил министерству финансов Рязанской области и министерству сельского хозяйства и продовольствия рассмотреть возможность разработки дополнительных мер государственной поддержки из областного бюджета, направленных на возмещение части затрат.

Аграрии обратились также с другими просьбами, в частности, о субсидировании процентной ставки по лизингу на приобретение техники, поддержке в привлечении дополнительных работников для сбора урожая. Здесь глава региона отметил, хорошую возможность для трудоустройства потерявших работу в связи с пандемией. Он обратил внимание на усиление взаимодействия по этому направлению с Минтрудом региона и центром занятости.

Говорили и об укреплении социальной инфраструктуры, в том числе приведении в порядок врачебной амбулатории в Сотницыно. Соответствующее поручение будет дано Губернатором Министерству здравоохранения. «Если нужен ремонт – его надо делать. Доступность медпомощи должна быть на всех территориях абсолютно обеспечена. В ближайшее время, если будут одобрены изменения в Конституцию, поправка об этом войдет в главный документ страны, что важно для всех», – сказал Николай Любимов.

В завершение совещания глава региона отметил: «Все вопросы, которые поступают от аграриев, должны решаться максимально оперативно, и оказываться вся необходимая поддержка, которая только возможна».