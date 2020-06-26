Пятница, 26 июня, 2020
21.9 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Начинающим фермерам предлагают поучаствовать в конкурсе грантовой поддержки

7info 2
-

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в июле организует приём заявлений и документов для участия в конкурсе грантовой поддержки малых форм хозяйствования по четырём направлениям. Приём документов будет осуществляться с 22 по 28 июля 2020 года. Условия участия и список необходимых документов размещены на сайте министерства:

гранты «Агростартап»;

гранты на поддержку начинающих фермеров;

гранты на развитие семейных ферм;

гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В этом году финансовая поддержка начинающих фермеров увеличена до 5 млн. рублей на осуществление проектов по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений и до 3 млн. рублей – на иные виды сельскохозяйственной деятельности. Верхний предел гранта для сельхозинноваторов «Агростартап» вырос до уровня от 3 до 6 млн. рублей (в зависимости от направления реализации проекта), на развитие семейных ферм – до 30 млн. рублей, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов – до 70 млн. рублей.

Помимо увеличения грантовых сумм, изменились и другие условия участия фермеров в таких программах. Например, значительно расширился список направлений для использования грантов. Расходовать деньги, полученные от государства, можно теперь не только на покупку земли, строительство фермы, подключение инженерных сетей, но и на покупку рыбопосадочного материала, приобретение автономных источников электро, газо- и водоснабжения. Кроме того, семейная ферма, получившая грант, сможет заниматься не только животноводством, но и, например, производством овощей закрытого грунта. Среди неоспоримых нововведений этого года – возможность совмещения гранта с льготным кредитом.

Направление грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов объявлено впервые.

Грантовая поддержка оказывается крестьянским (фермерским) хозяйствам на конкурсной основе.

В 2019 году в нашем регионе гранты получили 22 фермера на общую сумму 83 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе были поддержаны 6 проектов «Агростартап», 13 начинающих фермеров и 3 семейные фермы.

Номера телефонов для справок: (4912) 21-06-27, 21-09-84.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Обновлены данные о возрасте заболевших COVID-19 в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области обновила данные о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев.  На 11 часов пятницы, 26 июня, в...
Узнать больше

В Рязани маленький мальчик поджёг квартиру

Новости Рязани
В Рязани ребёнок в возрасте 2 лет и 11 месяцев поджёг квартиру. Об этом сообщила его мать в группе Новости Рязани ВКонтакте.
Узнать больше

Как будет оплачиваться рабочий день 1 июля

Новости Рязани
1 июля в России состоится голосование по поправкам в Конституцию РФ. Этот день объявлен выходным. Но. как известно, не все организации могут...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Женщина с коронавирусом умерла в Рязани

Новости Рязани
Точную причину смерти рязанки назовут после проведения патологоанатомического и гистологического исследований.
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 25 июня

Новости Рязани
Представляем вам обзор главных, на наш взгляд, новостей Рязани и Рязанской области за 25 июня. В Рязанской области...
Узнать больше

В Рязанскую область прибывают экипажи-участники «Авиадартс-2020»

Видео
В Рязанской области снова пройдёт «Авиадартс-2020». 25 июня на аэродром Дягилево прибыли экипажи различных частей, участвующие в соревнованиях. Среди...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как защитить клубнику от гнили

Акценты
Клубничный сезон в разгаре. Именно сейчас – самое время лакомиться сладкой ароматной клубникой и заготавливать её впрок. Если вы приобретаете ягоды в...
Узнать больше

Как вернуть деньги за товар, который вы не покупали

Акценты
Иногда только вернувшись из магазина, мы проверяем чек на купленные продукты. Что делать, если вы уже дома обнаружили в чеке товар, за...
Узнать больше

5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

Акценты
23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+