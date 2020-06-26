Начинающим фермерам предлагают поучаствовать в конкурсе грантовой поддержки

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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в июле организует приём заявлений и документов для участия в конкурсе грантовой поддержки малых форм хозяйствования по четырём направлениям. Приём документов будет осуществляться с 22 по 28 июля 2020 года. Условия участия и список необходимых документов размещены на сайте министерства:

гранты «Агростартап»;

гранты на поддержку начинающих фермеров;

гранты на развитие семейных ферм;

гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.



В этом году финансовая поддержка начинающих фермеров увеличена до 5 млн. рублей на осуществление проектов по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений и до 3 млн. рублей – на иные виды сельскохозяйственной деятельности. Верхний предел гранта для сельхозинноваторов «Агростартап» вырос до уровня от 3 до 6 млн. рублей (в зависимости от направления реализации проекта), на развитие семейных ферм – до 30 млн. рублей, на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов – до 70 млн. рублей.

Помимо увеличения грантовых сумм, изменились и другие условия участия фермеров в таких программах. Например, значительно расширился список направлений для использования грантов. Расходовать деньги, полученные от государства, можно теперь не только на покупку земли, строительство фермы, подключение инженерных сетей, но и на покупку рыбопосадочного материала, приобретение автономных источников электро, газо- и водоснабжения. Кроме того, семейная ферма, получившая грант, сможет заниматься не только животноводством, но и, например, производством овощей закрытого грунта. Среди неоспоримых нововведений этого года – возможность совмещения гранта с льготным кредитом.

Направление грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов объявлено впервые.

Грантовая поддержка оказывается крестьянским (фермерским) хозяйствам на конкурсной основе.

В 2019 году в нашем регионе гранты получили 22 фермера на общую сумму 83 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе были поддержаны 6 проектов «Агростартап», 13 начинающих фермеров и 3 семейные фермы.

Номера телефонов для справок: (4912) 21-06-27, 21-09-84.