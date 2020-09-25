Пятница, 25 сентября, 2020
18.3 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

На Московском шоссе проведут капитальный ремонт канализационного коллектора

Иван Федоров
Фото пресс-службы администрации Рязани

Канализационный коллектор на Московском шоссе, который идет от ТЦ «Метро» до насосной станции возле ТРЦ «Барс», собираются капитально отремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба рязанской администрации. 

Данный коллектор перекачивает стоки от Канищево, Приокского, Недостоево, Семчино и Мервино. Трубопровод был построен в конце 1960-х — начале 1970-х и уже требует ремонта. 

По мнению специалистов, коллектор заполнен илом уже на 30%, и если ничего не предпринять, то канализационные стоки будут попадать в реки Павловка, Трубеж и Ока. Кроме того, в результате обследования стало понятно, что при осенне-зимнем движении грунтов возможно обрушение верхнего свода коллектора. 

— Чтобы трубопровод привести в нормативное состояние, необходимо очистить его от биологических отложений, заиливания и мусора, провести ремонт. Также нужно восстановить геометрию бетона конструкции коллектора, — говорится в сообщении. 

Ремонт планируют начать после подготовки и утверждения проектной документации.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

На Московском шоссе проведут капитальный ремонт канализационного коллектора

Новости Рязани
Канализационный коллектор на Московском шоссе, который идет от ТЦ "Метро" до насосной станции возле ТРЦ "Барс", собираются капитально отремонтировать. Об этом сообщает...
Узнать больше

Отправлять посылки из Армении в Рязанскую область и обратно станет дешевле

Новости Рязани
Почта России и Почта Армении (ЗАО «Айпост») договорились о снижении тарифов на посылки из Армении в Россию и обратно, а также о...
Узнать больше

В Скопинском районе поздравили работников дошкольного образования

Новости Рязани
В пятницу, 25 сентября, в зале скопинской администрации на торжественном мероприятии поздравили работников дошкольного образования с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба ведомства. 
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Елена Сорокина объявила о начале отопительного сезона в Рязани

Администрация
Мэр напомнила, что в сентябре в Рязани отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Не в последнюю очередь этому способствует низкая температура в помещениях.
Узнать больше

Сотрудники рязанского детского сада «Цветочный город» поздравили своих коллег с днём воспитателя

Общество
27 сентября в России отмечается День воспитателя.   В этот день принято чествовать воспитателей, их помощников, нянь и весь персонал дошкольных образовательных учреждений. История праздника уходит...
Узнать больше

Из-за коронавируса в Рязанской области приостановлен образовательный процесс в 34 учреждениях

Новости Рязани
Речь идёт о 6 детских садах, 20 школах, 5 средних специальных учебных заведениях и трёх вузах.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Группа ассистентов, заказ еды и новые банкоматы: «Сбербанк» рассказал о ключевых изменениях в компании

Акценты
В четверг, 24 сентября, прошла онлайн-конференция по итогам "СберКонф". На встрече присутствовали первый зампредседателя правления "Сбербанка" Лев Хасис, зампредседателя правления Александр Ведяхин...
Узнать больше

Семион. Стрекалов. Сила воли

#КартаКосмосРязань
Я Земля.Я своих провожаю питомцев –Сыновей, дочерей...Долетайте до самого СолнцаИ домой возвращайтесь скорей!
Узнать больше

Энергия Бурана

#КартаКосмосРязань
Уроженец Пронского района Владимир Алексеевич Хренов – генерал-майор, почётный строитель Байконура. Он сдавал в эксплуатацию первую очередь ракетно-космического старта на космодроме. Принимал...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+