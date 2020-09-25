На Московском шоссе проведут капитальный ремонт канализационного коллектора

Канализационный коллектор на Московском шоссе, который идет от ТЦ «Метро» до насосной станции возле ТРЦ «Барс», собираются капитально отремонтировать. Об этом сообщает пресс-служба рязанской администрации.

Данный коллектор перекачивает стоки от Канищево, Приокского, Недостоево, Семчино и Мервино. Трубопровод был построен в конце 1960-х — начале 1970-х и уже требует ремонта.

По мнению специалистов, коллектор заполнен илом уже на 30%, и если ничего не предпринять, то канализационные стоки будут попадать в реки Павловка, Трубеж и Ока. Кроме того, в результате обследования стало понятно, что при осенне-зимнем движении грунтов возможно обрушение верхнего свода коллектора.

— Чтобы трубопровод привести в нормативное состояние, необходимо очистить его от биологических отложений, заиливания и мусора, провести ремонт. Также нужно восстановить геометрию бетона конструкции коллектора, — говорится в сообщении.

Ремонт планируют начать после подготовки и утверждения проектной документации.