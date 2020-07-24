Мост на улице Ленина начнут реконструировать в августе

К реконструкции моста планируют приступить в августе 2020 года. Об этом заместитель начальника дирекции благоустройства Рязани Алексей Муковнин рассказал в эфире телеканала «Город».

Проект реконструкции утвердят в ближайшее время. Затем будет выбран подрядчик.

Сейчас ведутся работы по облегчению эксплуатации объекта. На мосту установили специальный лоток для водоотведения. Так мост сохраняют от размытия и проседания покрытия.

Ко второму этапу реконструкции планируется приступить уже в 2021 году.