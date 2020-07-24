Пятница, 24 июля, 2020
20 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Мост на улице Ленина начнут реконструировать в августе

7info 2

К реконструкции моста планируют приступить в августе 2020 года. Об этом заместитель начальника дирекции благоустройства Рязани Алексей Муковнин рассказал в эфире телеканала «Город».

Проект реконструкции утвердят в ближайшее время. Затем будет выбран подрядчик.

Сейчас ведутся работы по облегчению эксплуатации объекта. На мосту установили специальный лоток для водоотведения. Так мост сохраняют от размытия и проседания покрытия.

Ко второму этапу реконструкции планируется приступить уже в 2021 году.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанской области 54 семьи смогут улучшить жилищные условия
Следующая статьяГлавное – поддержка. ВТБ помогает клиентам пережить «коронавирусные» времена

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Под Рязанью после ДТП сгорел автомобиль. Есть пострадавшие

Новости Рязани
Вечером 24 июля под Рязанью произошло массовое ДТП. Один из автомобилей сгорел, есть пострадавшие. Авария произошла около поворота на...
Узнать больше

В Рязани хотят провести фестиваль «Небо России»

Новости Рязани
От проведения традиционного фестиваля "Небо России" решили не отказываться в этом году. В официальной группе события 24 июля появилась информация об этом.
Узнать больше

Главное – поддержка. ВТБ помогает клиентам пережить «коронавирусные» времена

Акценты
Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь. Конечно же, затронула она и банковский бизнес. И нельзя не сказать, что ведущие его...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Под Рязанью после ДТП сгорел автомобиль. Есть пострадавшие

Новости Рязани
Вечером 24 июля под Рязанью произошло массовое ДТП. Один из автомобилей сгорел, есть пострадавшие. Авария произошла около поворота на...
Узнать больше

Владимир Никешкин: Настоящий следователь – тот, у которого горят глаза

Акценты
25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне праздника корреспондент РИА «7 новостей» встретилась с руководителем следственного управления...
Узнать больше

В Рязанской области стартовала уборочная

Новости Рязани
В четверг, 23 июля, в Рязанской области стартовала уборочная. К работам по сбору урожая аграрии приступили в рамках первого дня инновационной агропромышленной...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Главное – поддержка. ВТБ помогает клиентам пережить «коронавирусные» времена

Акценты
Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь. Конечно же, затронула она и банковский бизнес. И нельзя не сказать, что ведущие его...
Узнать больше

Владимир Никешкин: Настоящий следователь – тот, у которого горят глаза

Акценты
25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне праздника корреспондент РИА «7 новостей» встретилась с руководителем следственного управления...
Узнать больше

Как выбрать мороженое?

Акценты
Как понять, что при производстве мороженого нарушена технология? Возможно ли определить наличие растительных жиров, красителей и вторичную заморозку? Роскачество рассказывает, на что...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+