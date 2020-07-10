Молодежка ОНФ передала экземпляры обновленной Конституции в библиотеки и образовательные учреждения Рязанской области

Участники рязанской команды «Молодежка ОНФ» передали несколько сотен экземпляров обновленной Конституции в библиотеки и колледжи Рязанской области.

Более сотни экземпляров Основного Закона страны с изменениями, принятыми по итогам общероссийского голосования, пополнили фонды Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького. Символично, что произошло это 10 июля, в день, когда Рязанская область перешла на третий этап снятия ограничений, введенных из распространения новой короновирусной инфекции. В этот день библиотека открыла двери для своих читателей после почти четырехмесячного вынужденного перерыва. Директор учреждения, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Рязанской области Наталья Гришина поблагодарила команду Молодежки за предоставленные экземпляры.

«Спрос на обновленную редакцию Конституции среди наших читателей очень большой. И теперь мы сможем его удовлетворить», – заявила Гришина.

Несколько десятков экземпляров Конституции были переданы в образовательные учреждения Рязанской области. В частности, их доставили в Рязанский колледж электроники, студенты которого принимали активное участие в работе волонтерского штаба #МыВместе. Помимо этого, участники «Молодежки ОНФ» раздавали рязанцам брошюры с Конституцией на главных площадях областного центра.

«Люди охотно принимали от нас экземпляры обновленной Конституции. Во время общероссийского голосования, рязанцы продемонстрировали высокую явку на избирательные участки. Сегодня многие благодарили нас за то, что брошюры с Основным законом страны пополнят теперь их библиотеки», — рассказал капитан «Молодежки ОНФ», член регионального штаба Общероссийского народного фронта Глеб Шабонин.