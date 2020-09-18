Мэрия сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в районах Рязани

Администрация Рязани опубликовала новые данные о числе заболевших коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов четверга, 17 сентября, в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 712 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани проживает 3 тыс 998 заражённых.

За день число зарегистрированных случаев COVID-19 в Рязани увеличилось на 22.

Лидером по числу заболевших остаётся Московский район, где зарегистрировано уже 1290 случаев. За день выявлено 4 новых случая.

В Октябрьском районе заражены 1124 жителя, суточный прирост составил также 4 человека.

Лидером по числу новых случаев COVID-19 стал Железнодорожный район рязани, где за день выявили 9 заболевших. Всего с начала пандемии там заразились 973 человека.

В Советском районе Рязани зарегистрировано 611 случаев коронавируса, за день – плюс 5.