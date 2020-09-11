Мэрия обновила статистику заболеваемости коронавирусом по районам Рязани

Мэрия Рязани обновила статистические данные по заболеваемости коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте городской администрации.

На 15 часов 11 сентября в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 523 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели 3 тыс 895 человек.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Здесь коронавирус выявлен у 1271 жителя. На втором месте по числу заболевших Октябрьский район, где зарегистрировано 1093 случая.

В Железнодорожном районе Рязани заболели 942 человека. Меньше всего заражённых в Советском районе – 589 человек.