Пятница, 11 сентября, 2020
11.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

Мэрия обновила статистику заболеваемости коронавирусом по районам Рязани

7info

Мэрия Рязани обновила статистические данные по заболеваемости коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте городской администрации.

На 15 часов 11 сентября в Рязанской области зарегистрировано 7 тыс 523 человека с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В Рязани заболели 3 тыс 895 человек.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский. Здесь коронавирус выявлен у 1271 жителя. На втором месте по числу заболевших Октябрьский район, где зарегистрировано 1093 случая.

В Железнодорожном районе Рязани заболели 942 человека. Меньше всего заражённых в Советском районе – 589 человек. 

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Сапожковском районе прокуратура проверила дорогу, по которой проходит школьный маршрут

Новости Рязани
Прокуратурой Сапожковского района проведена проверка по сообщению в средствах массовой информации о ненадлежащем содержании автомобильной дороги, по которой проходит школьный маршрут. Об...
Узнать больше

Мэрия обновила статистику заболеваемости коронавирусом по районам Рязани

Новости Рязани
Мэрия Рязани обновила статистические данные по заболеваемости коронавирусом по районам города. Информация размещена на официальном сайте городской администрации. На...
Узнать больше

В Касимове задержан депутат Александр Сучков – СМИ

Новости Рязани
В ночь на пятницу, 11 сентября, в Касимове был задержан депутат городской Думы, бизнесмен Александр Сучков. Об этом сообщает рязанское бюро «Новой...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 12 сентября 10.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол 12.00 и 16.00 – «Доктор Айболит»...
Узнать больше

Новый импульс развития университетов

Новости Рязани
В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. Костычева состоялось подписание договора о совместной деятельности РГУ имени С.А. Есенина и РГАТУ имени П....
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 10 сентября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 9 сентября. В Рязани...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Игорь Морозов: Единственная программа для Рязанской области, за которую стоит голосовать

Акценты
11–13 сентября рязанцам предстоит не просто выбрать новых депутатов Рязанской областной Думы. Они проголосуют за направление развития региона. К избирателям обратился член...
Узнать больше

Общественное пространство, фудкорт и интернет-магазин фермерских продуктов: что хотят сделать с «Торговым городком» в Рязани

Акценты
В четверг, 10 сентября, в павильоне №5 полуразрушенного рязанского комплекса "Торговый городок" Николай Любимов, Елена Сорокина и другие официальные лица встретились с...
Узнать больше

Через тернии к экзаменам. Где и как отыскать достойного репетитора?

Акценты
Для многих школьников начало учебного года – это новые открытия и радостные встречи с друзьями. А вот для их родителей – очередное...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+