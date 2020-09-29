Мэрия обновила информацию о коронавирусе по районам Рязани

Администрация Рязани сообщила свежие данные о числе случаев коронавируса в районах города. Информация размещена на официальном сайте мэрии.

На 15 часов 28 сентября в Рязанской области было зарегистрировано 8 тыс 133 человека с подтверждённым и условно подтверждённым COVID-19. В Рязани заболел коронавирусом 4 тыс 231 человек.

Самым «заражённым» районом города остаётся Московский — 1356 случаев. В Октябрьском районе Рязани заразились 1190 человек, в Железнодорожном — 1026.

Меньше всего заболевших в Советском районе города, где зарегистрировано 659 случаев COVID-19.