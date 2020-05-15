Майские праздники стали причиной роста заболеваемости коронавирусом в Рязанской области

После майских праздников в Рязанской области отмечен рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу ТКР рассказал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.
По его словам, большое число заболевших сейчас поступает в Рязань из районов. При этом увеличилось число заболевших, которые переносят COVID-19 в тяжёлой форме.
Стабилизацию ситуации в Минздраве ожидают к 25 мая. Поэтому пока поликлиники не открывают. В тоже время, в больницах со следующей недели начнут проводить плановые операции.
Подписывайтесь на 7info: Яндекс Новости/ Яндекс Дзен/ Google News/ Telegram