С начала пандемии коронавирусом в Рязанской области заразились 609 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего в Рязани и области на 11 часов 13 сентября выявлено 7 тыс 552 случая COVID-19, ещё 32 являются условно подтверждёнными.

Самая многочисленная группа заболевших в возрасте от 46 до 64 лет. Таких людей 3027. На втором месте по числу случаев возрастная группа 18 – 45 лет. В ней зарегистрировано 2 тыс 424 заражённых.

Возраст 1203 заболевших от 65 до 80 лет. Старше 80 лет 289 рязанцев, заразившихся коронавирусом.