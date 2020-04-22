Коронавирус в Рязани выявлен почти у 40 детей

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По данным среды, 22 апреля, в Рязанской области выявлено 392 человек с диагнозом COVID-19. Ещё у 37 человек диагноз условно подтверждён.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 18 до 45 лет – 158 человек, от 46 до 64 лет – 134 человек, от 65 до 80 лет – 49 человек.

12 больных коронавирусом старше 80 лет. Среди заболевших есть и дети – 39 человек заражены (двое по 9 месяцев;1; двое по 2 и 4 года; 3; трое по 5 лет; 6; шестеро по 8 лет; трое по 9 лет; 10; двое по 11 лет; четверо по 12; трое по 13 лет; 14; 15; двое по 16 и четверо по 17 лет). Ещё у пятерых диагноз условно подтверждён.