Среда, 22 апреля, 2020
5.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Как распределилось число заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

7info 2

Рязанцы смогут выписать издания со скидкой до 40%

Новости Рязани
Начиная с 20 апреля при оформлении подписки через Рязанскую почту клиенты получат скидку до 40% на печатную прессу. В течение 10 дней...
Узнать больше

В хоккейном клубе «Рязань» новый директор

Новости Рязани
Новым директором хоккейного клуба «Рязань» назначен Роман Дмитриевич Годес. Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт с предыдущим...
Узнать больше

Названы районы Рязани с наибольшим числом заболевших COVID-19

Новости Рязани
По состоянию на 16 часов 17 апреля в Рязани зарегистрировано 99 заражённых коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 
Узнать больше
-

Опергруппа регионального правительства приводит данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. К 13.00 22 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 429 человек.

Из них:

В г. Рязани выявлено 226 человек.

В Заокском сельском поселении Рязанского района — 22.

В Скопинском районе– 28 (Павелец – 12, Ильинка – 7, Клекотки – 2, Побединка-2, Нагиши – 1, Шелемишево — 1, Отрада-1, Горлово-1, Петрушино-1).

В г. Михайлов – 24;

в Михайловском районе – 13 (Октябрьский – 6, Стрелецкие выселки – 2, Березово-1,Козловка-1, Красное-1, Первомайский – 1, Фирюлевка-1);

в Рыбновском районе – 12 (Глебково-4, Горяйново – 3, Высокое-2, Старое Батурино – 1, Пощупово-1, Старолетово-1);

в г. Новомичуринск – 11;

в Рязанском районе – 11 (Подвязье-2; Насурово-2; по одному человеку в Дядьково, Тюшево, Секиотово, Рожке, а также 3 – в Абрютино);

в г. Скопин – 9;

в Захаровском районе – 8 (Безлычное – 3, Смена-3, Поливаново – 1, Плахино-1); в г. Сасово – 7;
в г. Спасск – 7;

в Касимовском районе – 6 (Телебукино-2, Подлипки-2 Клетино-1, Щербатовка-1,);

в г. Касимов – 6;

в Сасовском районе – 5 (по 1 человеку во Фроловском, Сотницыно, Кузьминках, Молодежном и Алешино);

в Клепиковском районе (Аверкиево) – 4;

в г.Шацк-4;

в г. Рыбное-4;

в Шацком районе (Казачья Слобода)-4;

в Пронске – 2;

в Ряжске-2;

в Ряжском районе (Петрово)-2;

в Чучково -2;

в Шиловском районе -2(Лесной-1, Аделино-1);

в Александро-Невском -1;

в Ермиши-1;

в Милославском районе (Бугровка)-1;

в Пронском районе (Б.Погореловка)-1;

в Путятинском районе (Глебово)-1;

в Сараевском районе (Красная Вершина)-1;

в р.п. Сараи -1; в Шилово-1.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Назван самый «инфицированный» район Рязани

Новости Рязани
Администрация Рязани сообщила информацию о числе заражённых коронавирусом в районах города. По состоянию на 16 часов 22 апреля в регионе 429 человек...
Узнать больше

В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь»

Новости Рязани
В Рязани открылось отделение Фонда продовольствия «Русь». Своей целью фонд ставить составление и распределение благотворительных продовольственных наборов среди нуждающихся. На сегодняшний день,...
Узнать больше

В Скопинском районе ремонтируют дороги

Новости Рязани
В Скопинском районе ремонтируют сразу несколько участков дорог. Об этом сообщили в районной администрации.  Идут работы на участке автодороги...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Из-за дезинфекции в Рязани изменят движение транспорта

Администрация
В четверг, 23 апреля, в Рязани будут проводить дезинфекцию улиц. В связи с этим перекроют перекрытием движение транспорта по Московскому шоссе (от...
Узнать больше

Коронавирус в Рязани выявлен почти у 40 детей

Коронавирус Рязань
По данным среды, 22 апреля, в Рязанской области выявлено 392 человек с диагнозом COVID-19. Ещё у 37 человек диагноз условно подтверждён.
Узнать больше

Ещё 76 рязанцев заразились коронавирусом. Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе 429.

Коронавирус Рязань
В Рязанской области выявлено ещё 76 случаев заражения COVID-19.Общее число с диагнозом COVID-19 в регионе на 22 апреля 12.00 достигло отметки 429...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+