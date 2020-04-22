Как распределилось число заболевших коронавирусом по районам Рязанской области

Опергруппа регионального правительства приводит данные о заболеваемости коронавирусом в Рязанской области. К 13.00 22 апреля с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 429 человек.
Из них:
В г. Рязани выявлено 226 человек.
В Заокском сельском поселении Рязанского района — 22.
В Скопинском районе– 28 (Павелец – 12, Ильинка – 7, Клекотки – 2, Побединка-2, Нагиши – 1, Шелемишево — 1, Отрада-1, Горлово-1, Петрушино-1).
В г. Михайлов – 24;
в Михайловском районе – 13 (Октябрьский – 6, Стрелецкие выселки – 2, Березово-1,Козловка-1, Красное-1, Первомайский – 1, Фирюлевка-1);
в Рыбновском районе – 12 (Глебково-4, Горяйново – 3, Высокое-2, Старое Батурино – 1, Пощупово-1, Старолетово-1);
в г. Новомичуринск – 11;
в Рязанском районе – 11 (Подвязье-2; Насурово-2; по одному человеку в Дядьково, Тюшево, Секиотово, Рожке, а также 3 – в Абрютино);
в г. Скопин – 9;
в Захаровском районе – 8 (Безлычное – 3, Смена-3, Поливаново – 1, Плахино-1); в г. Сасово – 7;
в г. Спасск – 7;
в Касимовском районе – 6 (Телебукино-2, Подлипки-2 Клетино-1, Щербатовка-1,);
в г. Касимов – 6;
в Сасовском районе – 5 (по 1 человеку во Фроловском, Сотницыно, Кузьминках, Молодежном и Алешино);
в Клепиковском районе (Аверкиево) – 4;
в г.Шацк-4;
в г. Рыбное-4;
в Шацком районе (Казачья Слобода)-4;
в Пронске – 2;
в Ряжске-2;
в Ряжском районе (Петрово)-2;
в Чучково -2;
в Шиловском районе -2(Лесной-1, Аделино-1);
в Александро-Невском -1;
в Ермиши-1;
в Милославском районе (Бугровка)-1;
в Пронском районе (Б.Погореловка)-1;
в Путятинском районе (Глебово)-1;
в Сараевском районе (Красная Вершина)-1;
в р.п. Сараи -1; в Шилово-1.
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