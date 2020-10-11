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Новости РязаниВласть

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил сотрудников АПК с профессиональным праздником

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День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — профессиональный праздник, который отмечается во второе воскресенье октября.

В 2020 году он празднуется 11 октября. В этот день Губернатор Рязанской области  Николай Любимов поздравил сотрудников отрасли с праздником:

— Уважаемые работники АПК Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня агропромышленный комплекс является важнейшим направлением в экономике региона, которое на протяжении длительного времени демонстрирует значительный и устойчивый рост. Только за три последних года в целом почти на треть увеличено производство на предприятиях пищевой и перерабатывающей  промышленности. В животноводческих и птицеводческих организациях на 30% возрос объем молока, на 20% – мяса.

Текущий год стал особо богатым на победы в АПК. Впервые за 20 лет посевная площадь превысила 1 млн. гектаров. Аграрии смогли поставить исторический рекорд рязанского земледелия по сбору зерна. Уже намолочено около 2 млн. 800 тыс. тонн при том, что уборка кукурузы на зерно продолжается. Кроме того, мы ожидаем беспрецедентные показатели по урожаю масличных культур. Хочу отметить и успехи в выращивании овощей закрытого грунта, где производство увеличено в 5 раз.

Все эти высокие показатели подтверждают большой профессионализм работников сельскохозяйственных организаций и предприятий перерабатывающей промышленности нашего региона, стремление добросовестно и ответственно выполнять свое дело, достигать лучших результатов. Очень важно, что в агропромышленном комплексе постоянно совершенствуются подходы к производству, внедряются современные технические и передовые научные разработки.

Со своей стороны мы стараемся оказывать максимальную поддержку работникам и предприятиям АПК, фермерским хозяйствам, использовать для этого все федеральные и региональные возможности, в том числе заключенные в национальных проектах.

Благодарю вас за самоотверженный труд, который мы искренне уважаем и ценим. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, благополучия, новых достижений на благо Рязанской области!

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