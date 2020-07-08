Губернатор рассказал, когда в Рязани возобновится работа театров и музеев

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В среду, 8 июля, глава региона Николай Любимов пообщался с туроператорами региона в ходе видеоконференции «Прямая линия гостеприимства».

Губернатор отметил, что сейчас в Рязанской области гостиницы заполнены до 50%, санатории – до 30%, как этого и требует второй этап снятия ограничений. В полной мере туристическая отрасль начнёт работу на третьем этапе. Тогда в регионе откроются театры, кинотеатры, развлекательные центры, музеи и выставочные залы.

Точную дату перехода на третий этап Любимов не назвал. Он отметил, что в настоящее время ожидается соответствующее разрешение от Роспотребнадзора.