Губернатор Николай Любимов встретился с гендиректором «Россети Центр»

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19 июня Губернатор Рязанской области Николай Любимов провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «МРСК Центра» Игорем Маковским.

В ходе встречи речь шла о перспективах развития электросетевого комплекса региона, дальнейшем повышении качества электроснабжения потребителей. Обсуждались вопросы совместного взаимодействия по развитию индустриального (промышленного) парка «Рязанский». Планируется, что в декабре на объекте будет установлена новая подстанция для обеспечения деятельности резидентов.

Участники встречи рассмотрели вопросы достижения наибольшей стабильности работы энергосетей, перспективы улучшения ситуации с освещением в областном центре и других населенных пунктах региона. Обсуждалась возможность заключения нового энергоконтракта. Особое внимание было уделено подготовке электросетевого комплекса Рязанской области к следующему отопительному сезону.

«Между Правительством Рязанской области и «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» выстроено четкое, конструктивное взаимодействие, благодаря чему успешно реализуются многие важные проекты в экономике и социальной сфере. У нас очень много направлений сотрудничества, которое, уверен, будет успешно развиваться и в дальнейшем», – сказал Николай Любимов.

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский выразил благодарность Губернатору Николаю Любимову за качество организации взаимодействия, налаженного на территории региона, которое позволяет добиваться высоких результатов. По его словам, ремонтные работы филиалом компании выполняются в соответствии с графиком. «Все работы проводятся с учетом обстановки в регионе, с применением особых регламентов, санитарных правил и норм. При этом все обязательства по надежному и качественному электроснабжению потребителей нами выполняются полностью и в срок», – сказал Игорь Маковский. Он также отметил эффективное взаимодействие оперативных штабов в период пандемии коронавируса, что помогло компании избежать производственных потерь и обеспечить безопасные условия для работы сотрудников.

В завершение встречи Губернатору Рязанской области Николаю Любимову был представлен новый заместитель генерального директора – директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев, который раннее возглавлял АО «Тульские городские электрические сети».