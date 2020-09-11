Губернатор Любимов изменил распоряжение о режиме повышенной готовности

Губернатор Рязанской области Николай Любимов внёс изменения в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса. Текст документа размещён на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Один из пунктов распоряжения касается режима работы социальных учреждений в период пандемии COVID-19. Напомним, ранее в стационарных учреждениях сотрудники «садились на карантин» – их рабочие смены длились по 14 дней с проживанием на месте работы.

Такой же режим вводится на период с 15 сентября по 12 октября в следующих организациях соцобслуживания: Елатомский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий.

Также он будет действовать в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

Полный текст документа можно найти здесь.