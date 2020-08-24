Елена Сорокина вошла в число лидеров в рейтинге глав городов в ЦФО

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Центрального федерального округа за июль 2020 года.

В число лидеров рейтинга вошла глава администрации города Рязань Елена Сорокина. Она заняла вторую строчку в списке, уступив лишь врио главы Калуги Дмитрию Денисову.

СМИ сообщали о следующих событиях с участием главы администрации Рязани: Елена Сорокина проинспектировала ход ремонта пристроек к детским садам №22 и №108, приняла участие в открытии III Форума древних городов, сообщила, что в поселке Строитель скоро появится велодорожка и баскетбольная площадка с покрытием, детское игровое оборудование, песочницы и скамейки.