Елена Сорокина призывает рязанцев не оставлять детей без присмотра

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В понедельник, 6 июля, в Рязани пятилетняя девочка погибла, выпав из окна.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина обратилась к горожанам на своей странице в Фейсбук.

Уважаемые рязанцы! Сейчас жарко, и хочется открыть окна пошире. Но я обращаюсь ко всем родителям, бабушкам и дедушкам с большой просьбой. Во избежание беды не оставляйте детей без присмотра в помещении с открытыми окнами даже на короткий промежуток времени, не оставляйте возле окон предметы мебели, которые могут послужить для ребенка «ступенькой» на подоконник.

Установите на окна специальные замки или фиксаторы, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно. Не ставьте детей на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, предупреждайте даже попытки таких игр. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не выдержат веса самого маленького ребенка!

Дорогие рязанцы! Дети – это самое ценное, что есть в жизни, пожалуйста, отнеситесь с повышенным вниманием к мерам их безопасности!