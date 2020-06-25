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Елена Сорокина: Есть стремление привести город к радиально-кольцевой структуре

7info 2
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Елена Сорокина подчеркнула, что на территории Рязани много объектов историко-культурного наследия, которые формируют внешний архитектурный облик города, способствуют повышению туристической привлекательности. Таким зданиям присваивается соответствующий статус.

Администрацией принимаются все возможные меры по сохранению зданий, представляющих собой историко-культурную ценность, на постоянной основе проходит взаимодействие с общественными организациями в области сохранения объектов культурного наследия. Благодаря тому, что эти объекты находятся в муниципальной или государственной собственности, есть возможность увидеть здания, сохранившиеся в исторически сложившемся виде. Яркие примеры тому мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова, здание областной Думы, музейный центр имени Александра Солженицына, школы №№1, 6, 7 и 10 и многие другие. Силами муниципалитета и областных структур постоянно проводится работа по поддержанию надлежащего состояния таких объектов.

Вместе с тем, есть объекты, которые представляют собой историческую или культурную ценность, но не обладают статусом «объект культурного наследия». Собственники этих зданий вправе распоряжаться своей частной собственностью в силу закона. В настоящее время Правительством Рязанской области прорабатывается вопрос придания центру города статуса «Исторического поселения регионального значения», который будет способствовать сохранению архитектурного наследия и позволит реконструировать, воссоздавать облик центральных улиц и домов.

«Администрация города, конечно же, поддерживает этот проект. Ведь в муниципальной собственности находятся около ста объектов культурного наследия, включая отдельно стоящие здания, жилые и нежилые помещения, являющиеся частями этих объектов, – подчеркнула Елена Сорокина, – в июне 2019 году был разработан План по использованию муниципальных объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В него вошли 17 памятников: 8 зданий и 9 нежилых помещений».

На сегодняшний день в План входят 7 зданий и 3 нежилых помещения, являющихся муниципальными ОКН в неудовлетворительном состоянии, которые не вовлечены в хозяйственный оборот. В 2019 году администрацией заключены контракты на разработку проектной документации по сохранению двух объектов: здания по Газетному переулку, д. 3 и помещения по Первомайскому проспекту, д. 24-26.

Помимо этого, глава администрации рассказала, что в государственной программе Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов» предусмотрено мероприятие по выкупу у собственников жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими реконструкции, являющихся объектами культурного наследия.

После предоставления возмещения собственникам жилых помещений на основании заключенных соглашений регистрируется переход права собственности на изымаемые объекты недвижимости, и аварийный дом становится муниципальной собственностью. Бремя содержания и расходы на восстановление объекта культурного наследия полностью ложатся на муниципалитет.

«Касаемо расширения города, есть стремление привести его к радиально-кольцевой структуре, – продолжила Елена Сорокина. – Она уже начинает формироваться, и ее нужно усиливать, чтобы в результате мы получили дополнительные выезды и подъезды к таким районам, как Московский, Приокский, Канищево, Песочня. В настоящее время идеальный путь – выкуп городом земель у собственников. Тогда город сам сможет балансировать развитие территории».

По словам главы администрации, на такие участки после разработки проекта планировки, можно будет пускать инвесторов, которые будут обязаны выполнять обозначенные условия. При этом речь должна идти о больших территориях. Когда инвестор будет видеть перспективу, он сможет планировать свой бизнес на годы вперед.

На вопрос депутатов, будут ли в ближайшее время построены современные нетиповые муниципальные учреждения культуры, спорта и образования, Елена Сорокина ответила, что типовые проектные решения проверены временем, удобны в эксплуатации и экономически более выгодны. Высвободившиеся денежные средства направляются на приобретение учреждениями новейших учебных пособий, школьного и спортивного инвентаря, а также на внутреннее оформление помещений и наполнение оборудованием, с учетом их назначения. Вместе с тем, каждый такой объект несет элемент индивидуальности.

Елена Сорокина также напомнила, что при строительстве объектов социально-культурного назначения используются не только типовые проектные решения, но и индивидуальные проекты, среди них можно отметить Академию тенниса, Дворец Единоборств, новое здание больницы скорой медицинской помощи, детский сад №33, школу искусств в Недостоево, строящееся здание областного суда.

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