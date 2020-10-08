Экс-разведчица рассказала рязанцам о своей жизни и о службе

В четверг, 8 октября, в Рязани состоялась встреча с полковником в отставке, разведчицей-нелегалом Службы внешней разведки России Еленой Вавиловой. Она рассказала о своей жизни, о там, как попала в разведку, как вместе с мужем налаживала американский быт, служила на благо Родины, была предана московским куратором и арестована в день рождения сына.

– Этой встречи не должно быть, и меня вы тоже не должны были узнать, – начала беседу с рязанцами Елена Вавилова. – Ведь большинство разведчиков остаётся нераскрытыми и обычные люди не узнают о них никогда.

Так и было бы, если бы не предательство, которое завершило карьеру Вавиловой-разведчицы и положило начало карьере Вавиловой-писательницы.

История Елены Вавиловой достойна быть увековеченной в романах и приключенческих фильмах. Кино о российской разведчице уже сняли. С 2013 по 2018 год в США вышло несколько сезонов телесериала «Американцы», а прототипами главных героев стали именно Елена Вавилова и её муж Андрей Безруков.

Книги о себе Вавилова написала сама. Елене хотелось, чтобы кроме Штирлица, россияне знали и о других разведчиках, особенно – о женщинах. Рязанцам она рассказала об автобиографическом романе «Женщина, которая умеет хранить тайны». Эту книгу она написала в соавторстве с ветераном спецназа ГРУ Андреем Бронниковым, закончившим рязанское десантное училище. Во второй книге «Зашифрованное сердце» речь идёт о любви, но и тайны разведки здесь тоже присутствуют.

Елена Вавилова просила не судить строго её произведения. Как писатель, она только начинает свой путь. И здесь, конечно, сказывается многолетняя привычка больше наблюдать, чем рассказывать.

Встреча была настолько интересной, а судьба «экс-разведчицы» (так она сама себя называла) настолько яркой, что мы обязательно расскажем о Елене Вавиловой более подробно в рубрике «Акценты».