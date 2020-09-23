Дорогу на четырех рязанских улицах отремонтируют до конца года

В Рязани в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2020 года будут отремонтированы четыре улицы. На еще 12-ти улицах работы завершатся в следующем году, сообщает пресс-служба городской администрации.

На улице Коняева ведется капитальный ремонт дорожного полотна. В настоящее время тут уже сняли верхний слой асфальта и начали выравнивать покрытие. Рабочие нанесли разметку, установили бордюрный камень. По плану, по обеим сторонам дороги будет размещен тротуар.

На улице Добролюбова специалисты ремонтируют тротуары: вдоль проезжей части уже демонтировали старый и установили новый бордюрный камень. А на улице Дачной убирают колодцы.

Выполнена укладка выравнивающего слоя на улице Рязанской. А на участке от пересечения улицы Рязанской и М-5 с РНПК снято дорожное полотно.

На улицах Березовой, Прижелезнодорожной и Мервинской подрядчик только отфрезерировал дорожное полотно. Также начался ремонт моста через реку Лыбедь.