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Новости РязаниОбщество

Дорогу на четырех рязанских улицах отремонтируют до конца года

Иван Федоров
Фото пресс-службы администрации Рязани

В Рязани в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до конца 2020 года будут отремонтированы четыре улицы. На еще 12-ти улицах работы завершатся в следующем году, сообщает пресс-служба городской администрации. 

На улице Коняева ведется капитальный ремонт дорожного полотна. В настоящее время тут уже сняли верхний слой асфальта и начали выравнивать покрытие. Рабочие нанесли разметку, установили бордюрный камень. По плану, по обеим сторонам дороги будет размещен тротуар. 

На улице Добролюбова специалисты ремонтируют тротуары: вдоль проезжей части уже демонтировали старый и установили новый бордюрный камень. А на улице Дачной убирают колодцы. 

Выполнена укладка выравнивающего слоя на улице Рязанской. А на участке от пересечения улицы Рязанской и М-5 с РНПК снято дорожное полотно. 

На улицах Березовой, Прижелезнодорожной и Мервинской подрядчик только отфрезерировал дорожное полотно. Также начался ремонт моста через реку Лыбедь.

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