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Новости РязаниОбщество

Детские сады Рязани готовятся к новому учебному году

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С 1 сентября 2020 года в детские сады города пойдут около 6000 детей в возрасте от 1 года до 4 лет. Об этом информирует управление образования и молодежной политики администрации Рязани.

Доступность дошкольного образования для детей раннего возраста увеличена за счет строительства новых детсадов и возведению пристроек к существующим. В 2020 году построен детский сад на ул. Зубковой, который примет 80 двухлеток в этом году и 30 в следующем.

К детским садам №№112, 125, 140, 22 и 108 сделали пристройки на 400 мест.

В планах строительство пристроек к детским садам №№ 7, 10, 76, 99, 110, 131, 149, сообщает сайт администрации города.

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