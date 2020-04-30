Депутат гордумы лично развозит продукты рязанским пенсионерам

Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова как волонтёр лично развозит продукты и лекарства одиноким пенсионерам — жителям округа №10, по которому она избиралась. Об этом сообщает сайт гордумы.
Депутат принимает звонки от пожилых людей, организует доставку, соблюдая все меры предосторожности.
— Дорогие наши ветераны! Звоните, пишите в соцсети, мы поможем и доставим всё необходимое. Берегите себя и оставайтесь дома! — призывает Ворнакова.
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