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Депутат гордумы лично развозит продукты рязанским пенсионерам

Вера Бочкова

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Депутат Рязанской городской Думы Светлана Ворнакова как волонтёр лично развозит продукты и лекарства одиноким пенсионерам — жителям округа №10, по которому она избиралась. Об этом сообщает сайт гордумы.

Депутат принимает звонки от пожилых людей, организует доставку, соблюдая все меры предосторожности.

— Дорогие наши ветераны! Звоните, пишите в соцсети, мы поможем и доставим всё необходимое. Берегите себя и оставайтесь дома! —  призывает Ворнакова.

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