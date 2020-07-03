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Берегись борщевика!

Лето – самое прекрасное время года. Но даже наслаждаясь солнышком и фруктами, не стоит забывать об опасностях, которые таит в себе это время года. Одна из них – борщевик Сосновского.

Этот злостный многолетний сорняк растёт во многих районах Рязанской области. С виду неприметное, а по своему даже красивое, это растение каждый год становится причиной серьёзных проблем. Ожоги, полученные от соприкосновения с борщевиком, причиняют боль и очень долго не заживают, а сок, попавший в глаза, может даже привести к слепоте. Всё дело в фурокумаринах, которые содержатся в листьях борщевика. Попадая на кожу человека, они усиливают ее чувствительность к солнечным лучам, в результате чего получаются сильные фотохимические ожоги.

С борщевиком стоит быть особенно осторожным. Ведь попадая на кожу, его сок первое время не вызывает никаких неприятных ощущений. Поэтому, если неприятность всё же случилась, не думайте, что всё пройдёт само собой, а как можно скорее спрячьте поражённый участок от света и промойте водой с мылом. Избегайте прямого попадания солнечных лучей не менее чем в течение 2 суток.

Из истории борщевика

Борщевик Сосновского распространился в Центральной России в 1970-е годы, когда по недальновидности его широко внедряли как кормовую культуру. Впоследствии выяснилось, что растение легко дичает и проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и Россельхознадзор обращают внимание граждан, проживающих в сельской местности, дачников, фермеров и работников сельхозпредприятий на необходимость борьбы с борщевиком Сосновского.

Как избавиться от борщевка

Бороться с борщевиком нужно весной. Летом же, если опасный сорняк всё же разросся на вашем участке, самый надёжный способ избавиться от борщевика – скосить его.

Химия тоже придёт на помощь в борьбе с борщевиком. Рекомендуется использовать гербициды сплошного действия, действующее вещество у которых Глифосат (изопропиламинная соль): Торнадо, Напалм, Тайфун, Раундап, Глифос, Фозат, Зеро, Граунд и другие, а также Глифосат (калийная соль) — Ураган Форте.

Глифосат – системный гербицид сплошного действия, предназначен для обработки вегетирующих растений, при этом уничтожается не только надземная их часть, но и корневая система. Норма расхода перечисленных препаратов 8-10 л/га, или при обработке ранцевым опрыскиванием из расчета 400-500 мл препарата на 10 литров воды. При обработке глифосатсодержащих гербицидов необходимо учитывать, чтобы после их применения не было дождя не менее 6 часов, в противном случае произойдет смыв гербицида с поверхности листа и эффективность от этого резко снизится.

Для уничтожения борщевика Сосновского подойдут и препараты, которые применяются на посевах зерновых культур: Диален Супер, Банвел, Дианат, Прима, Ларен, Магнум, Гренч, Логран, Калибр, Гранстар, Кортес и другие. Нормы расхода этих препаратов следует брать по максимальной дозировке.

При работе с пестицидами необходимо соблюдать правила техники безопасности.

Или всё-таки полезный?

Как ни странно, в интернете можно встретить немало примеров использования борщевика в народной медицине и даже в пище. Но прежде чем спешить побаловать родных блюдом из борщевика, нужно учесть, что это растение имеет много разновидностей, и не все они ядовиты.

Но самостоятельно отличить вредный борщевик Сосновского от его менее опасных собратьев очень сложно. Поэтому если вы увидите растение высотой около 3 метров с толстым ворсистым стволом, крупными листьями, отдалённо напоминающими кленовые, и цветами-соцветиями в виде зонтиков, не стоит рисковать.

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