Автомобили утонули на перекрёстке у ТЦ «Атрон»

Перекрёсток около ТЦ «Атрон» ушёл под воду. Это произошло во время сильного ливня, который обрушился на Рязань.
В распоряжении РИА «7 новостей» оказались фотографии и видео с места событий. При просмотре контента можно заметить, что некоторые машины в буквальном смысле утонули на перекрёстке около «Атрона», получив гидроудар.
Дождь продолжается. Наиболее аккуратные водители разворачиваются и стараются объезжать злосчастный перекрёсток.
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