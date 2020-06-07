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Автомобили утонули на перекрёстке у ТЦ «Атрон»

Алексей Агеев
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Перекрёсток около ТЦ «Атрон» ушёл под воду. Это произошло во время сильного ливня, который обрушился на Рязань.

В распоряжении РИА «7 новостей» оказались фотографии и видео с места событий. При просмотре контента можно заметить, что некоторые машины в буквальном смысле утонули на перекрёстке около «Атрона», получив гидроудар.

Дождь продолжается. Наиболее аккуратные водители разворачиваются и стараются объезжать злосчастный перекрёсток.

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