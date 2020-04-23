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Аркадий Фомин в рамках флешмоба рассказал о памятнике в Шиловском районе

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин присоединился к флешмобу #ГеографияПодвига
Об этом он написал на своей странице в соцсети. В рамках флешмоба он рассказал об истории памятника в Шиловском районе.
«Во время Великой Отечественной войны, 7 октября 1942 года, на поле у деревни Салаур Шиловского района потерпел крушение транспортный самолет Ли-2, летевший на фронт из Сасова, где находилась авиашкола. Самолет числился в составе 3-го транспортного авиаполка 2-й авиационной дивизии особого назначения войск НКВД, выполнявшей правительственные задания.

На борту возникла неисправность. Летчики увели самолет в сторону от деревни. Он упал почти за последним жилым домом. Весь экипаж самолета, насчитывавший 5 человек, погиб. Летчиков похоронили в братской могиле, за которой ухаживали жители и школьники.

Члены школьного поискового отряда в течение многих лет собирали краеведческий материал, узнавали подробности гибели экипажа. Имена летчиков были рассекречены только в 2010 году. Это были командир воздушного судна старший лейтенант Филипп Александрович Зайцев, штурман старшина Владимир Петрович Попов, стрелок-радист старшина Всеволод Викторович Розанов, старший бортмеханик старший техник-лейтенант Андрей Дмитриевич Мальцев и бортмеханик старшина Алексей Андреевич Степанов.

Сейчас на месте гибели летчиков установлен памятник».

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