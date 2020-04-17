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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин лично передал ветеранам и пожилым людям куличи и поздравил с наступающей Пасхой. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Приближается праздник Пасхи. Все верующие готовятся встретить Светлое Христово Воскресенье. Но сегодня обстоятельства вынуждают нас ограничить посещение храмов и изменить наши традиционные правила подготовки к Пасхе. Совместно с фондом «Забота» были приобретены куличи для людей старшего поколения, ветеранов, чтобы праздник и настроение были при любых условиях. Спасибо насельникам Скита Преподобного Сергия Радонежского Данилова монастыря за изготовление и освящение куличей», — написал Фомин.

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