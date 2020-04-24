Аркадий Фомин подал документы для участия в праймериз «Единой России»

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Председатель Рязанской областной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Аркадий Фомин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» на выборах в Рязанскую облдуму. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Всегда, когда принимаешь подобные решения, чувствуешь большую ответственность. Для меня это не первая кампания, жители округа уже оказывали мне поддержку. И все эти годы я работал для людей, старался не подвести их ожидания, помогать в решении возникающих вопросов, — написал Фомин. — И в этот раз я также посоветовался с людьми, спросил у них, доверят ли они мне право представлять их интересы, быть ответственным за территорию. Конечно же впереди избирательная кампания, будет конкуренция не только внутри партии, но и между представителями других политических объединений. В любом случае решающие слово – за жителями».

В этом году предварительное голосование из-за пандемии коронавируса и ограничений  массовых мероприятий пройдет только в формате онлайн. Каждый желающий сможет в течение 7 дней (с 25 по 31 мая) зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата, сообщает сайт ЕР.

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