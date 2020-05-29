Аркадий Фомин объявил конкурс для выпускников Шиловского района

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Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин объявил конкурс для выпускников школ Шиловского района. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня у нас многие мероприятия переходят в онлайн-формат, поэтому хочу провести конкурс для сегодняшних выпускников. Я попрошу вас сделать видео презентацию, рассказ о том, каким вы видите наш район через 5 лет, о том, что необходимо сделать для его развития и процветания. Лучшие идеи я опубликую на своих страницах в социальных сетях. Победители получат – планшет и 2 смартфона», — написал Фомин.
Глава регионального парламента попросил присылать видео в личных сообщениях до 20 июня. Итоги конкурса будут подведены 1 июля.
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