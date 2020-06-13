Администрация Рязани сообщила новые данные о заболеваемости по районам

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Пресс-служба администрации Рязани сообщила свежую информацию о заболеваемости коронавирусом по районам города. Данные размещены на официальном сайте мэрии.

На субботу, 13 июня, в Рязанской области зарегистрированы 4458 человек с подтверждённым и условно подтверждённым диагнозом COVID-19. В рязани проживает 2317 заболевших.

Лидером по числу заражений остаётся Московский район. В нём коронавирус выявлен у 790 жителей. Вторым «заражённым» районом стал Октябрьский, где болеют 640 человек. В Железнодорожном районе зарегистрировано 527 случаев COVID-19, в Советском – 360.