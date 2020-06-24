Администрация Рязани ищет наследников квартиры на Черновицкой

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В Рязани разыскиваются наследники квартиры на улице Черновицкой. Речь идёт о квартире №23 в доме 6. Соответствующее объявление опубликовано в газете «Рязанские ведомости» 24 июня.

Квартира принадлежала Газетовой Галине Михайловне. Она скончалась 20 августа 2017 года.

Администрация города просит наследников или лиц, имеющих о них сведения, в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на улице Пожалостина, 27.