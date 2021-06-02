Рязань будет сотрудничать с Калугой в сфере производства автомобилей

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2 июня на Петербургском экономическом форуме губернаторы Николай Любимов и Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве Рязанской области с Калужской. Регионы планируют взаимодействовать в сфере производства автомобилей и автокомпонентов, информирует сайт правительства Рязанской области .

Соглашение заключено в развитие соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое было подписано в мае 2017 года. Настоящий документ позволит укрепить взаимодействие сторон в обозначенных сферах, а также в направлении развития промышленной кооперации в области производства автомобилей и автокомпонентов. Планируется организация новых современных производств, реализация совместных инвестиционных проектов, которые послужат увеличению объемов промышленного производства в Рязанской и Калужской областях.

По словам Любимова, сегодня в Рязанской области работает более 10 предприятий отрасли производства автокомпонентов, в их числе ООО «Марелли Аутомотив Лайтинг Рус», ООО «СААЗ Комплект», АО «Русская кожа», ЗАО «Лайттек Плюс», ООО «Вега Рязань», ООО «ПлатПрофи».

Рязанские предприятия готовы расширять деловые контакты. Соглашение, которое мы подписали на ПМЭФ-2021, конкретизирует эту деятельность, позволит им работать со значительно большим успехом и эффективностью. Это очень важный шаг, который мы сделали по предложению наших предприятий совместно с Калужским регионом. Теперь все рычаги для дальнейшей деятельности в этом направлении есть. Рязанские производители уже сейчас начинают поставки своей продукции на предприятия Калужского автокластера.

Николай Любимов добавил, что продолжается активное взаимодействие регионов в социальной и культурной сфере, развитие общих туристических маршрутов, которые одобрены профильным федеральным министерством. Предприятия оборонного комплекса также ведут тесное сотрудничество, в том числе по вопросам разработки и выпуска продукции гражданского назначения.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил: