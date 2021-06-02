Рязань будет сотрудничать с Калугой в сфере производства автомобилей

2 июня на Петербургском экономическом форуме губернаторы Николай Любимов и Владислав Шапша подписали соглашение о сотрудничестве Рязанской области с Калужской. Регионы планируют взаимодействовать в сфере производства автомобилей и автокомпонентов, информирует сайт правительства Рязанской области .
Соглашение заключено в развитие соглашения между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое было подписано в мае 2017 года. Настоящий документ позволит укрепить взаимодействие сторон в обозначенных сферах, а также в направлении развития промышленной кооперации в области производства автомобилей и автокомпонентов. Планируется организация новых современных производств, реализация совместных инвестиционных проектов, которые послужат увеличению объемов промышленного производства в Рязанской и Калужской областях.
По словам Любимова, сегодня в Рязанской области работает более 10 предприятий отрасли производства автокомпонентов, в их числе ООО «Марелли Аутомотив Лайтинг Рус», ООО «СААЗ Комплект», АО «Русская кожа», ЗАО «Лайттек Плюс», ООО «Вега Рязань», ООО «ПлатПрофи».
Николай Любимов добавил, что продолжается активное взаимодействие регионов в социальной и культурной сфере, развитие общих туристических маршрутов, которые одобрены профильным федеральным министерством. Предприятия оборонного комплекса также ведут тесное сотрудничество, в том числе по вопросам разработки и выпуска продукции гражданского назначения.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил: