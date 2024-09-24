Русские войска начали штурм Угледара в ДНР, где ранее они закрепились на позициях вокруг города, пишет «Царьград».

По данным военных корреспондентов, положение ВСУ в Угледаре становится критическим — первые подвалы уже взяты.

Военкоры телеграм-канала «Русская весна» сообщают, что за последние дни российские войска значительно продвинулись, фактически взяв город в клещи с восточной и юго-западной сторон. Украинский офицер с позывным «Алекс» также подтвердил, что группировка ВСУ в городе находится под угрозой отступления.

Согласно данным телеграм-канала Condottiero, штурм начался с восточных окраин Угледара, российские войска уже продвигаются в городскую застройку.

Угледар остаётся одним из последних опорных пунктов ВСУ в Донбассе, удерживаемых с 2014 года.