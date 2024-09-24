Вторник, 24 сентября, 2024

Русские войска начали штурм Угледара: ВСУ под угрозой окружения

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/mod_russia

Русские войска начали штурм Угледара в ДНР, где ранее они закрепились на позициях вокруг города, пишет «Царьград».

По данным военных корреспондентов, положение ВСУ в Угледаре становится критическим — первые подвалы уже взяты.

Военкоры телеграм-канала «Русская весна» сообщают, что за последние дни российские войска значительно продвинулись, фактически взяв город в клещи с восточной и юго-западной сторон. Украинский офицер с позывным «Алекс» также подтвердил, что группировка ВСУ в городе находится под угрозой отступления.

Согласно данным телеграм-канала Condottiero, штурм начался с восточных окраин Угледара, российские войска уже продвигаются в городскую застройку.

Угледар остаётся одним из последних опорных пунктов ВСУ в Донбассе, удерживаемых с 2014 года.

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