Руководитель ПУВР вышел из рабочей группы рязанской мэрии

Руководитель сообщества «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парублев вышел из рабочей группы администрации города. О своём решении он написал на своей странице ВКонтакте.
По словам Георгия Парублева, с момента создания в 2021 году сообщество всегда представляло общественность на заседаниях рабочей группы. Однако отсутствие понимания важности взаимодействия со стороны органов власти сводит к нулю все усилия по улучшению дорожного хозяйства Рязани, – отметил глава ПУВР.
Решение о выходе из рабочей группы общественник объяснил отсутствием заинтересованности органов исполнительной власти в результатах.
Георгий Парублев планирует продолжать общественную деятельность и действовать только в интересах жителей Рязани.
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