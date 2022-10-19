Руководитель ПУВР вышел из рабочей группы рязанской мэрии

Руководитель сообщества «Подслушано у водителей Рязани» Георгий Парублев вышел из рабочей группы администрации города. О своём решении он написал на своей странице ВКонтакте.

По словам Георгия Парублева, с момента создания в 2021 году сообщество всегда представляло общественность на заседаниях рабочей группы. Однако отсутствие понимания важности взаимодействия со стороны органов власти сводит к нулю все усилия по улучшению дорожного хозяйства Рязани, – отметил глава ПУВР.

Решение о выходе из рабочей группы общественник объяснил отсутствием заинтересованности органов исполнительной власти в результатах.

Георгий Парублев: «Мне приходилось «заставлять сердце рабочей группы биться». Губернатор Рязанской области Павел Малков неоднократно обращал внимание на необходимость взаимодействия с общественностью. Только почему-то многие чиновники до сих пор это не понимают…»

Георгий Парублев планирует продолжать общественную деятельность и действовать только в интересах жителей Рязани.

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