Среда, 25 сентября, 2024

RT опубликовал кадры с похитителями женщины в Саратовской области

Автор: powder

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Телеканал RT опубликовал в своем телеграм-канале кадры с похитителями жительницы Балакова Натальи Алешниковой в Саратовской области.

На первом видео можно заметить, как предполагаемые злоумышленники прячутся в кустах на парковке во дворе дома. Второй ролик начинается с того, что 47-летняя женщина паркует свою машину.

«После этого, предположительно, злоумышленники сели к ней авто и вместе с ней уехали», – говорится в публикации.

Это произошло 23 сентября. На Алешникову напали неизвестные в масках. Она владеет клининговой компанией. По одной из версий, преступники хотели угнать ее машину и забрали женщину.

В среду стало известно, что погибшую нашли с перерезанным горлом на трассе в Самарской области. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. У женщины остался сын.

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