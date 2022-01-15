РПЦ порекомендовала россиянам отказаться от крещенских купаний

В РПЦ порекомендовали россиянам в этом году отказаться от крещенских купаний из-за пандемии коронавируса, рассказал Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия-24».

Священнослужитель напомнил, что пандемия ещё не закончилась, поэтому массовых скоплений людей лучше избегать.

«Если можно избежать массового скопления людей, лучше его избежать. Вирус никуда от нас не ушел», — сказал он.

В 2021 году митрополит Иларион также рекомендовал не ходить на купания в Крещение. Он подчёркивал, что они не являются церковным предписанием, а совершаются только по инициативе человека.

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Ранее об отказе от крещенских купаний заявила Красноярская епархия. Её священники в этом году не станут освящять проруби.