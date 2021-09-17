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Пятница, 17 сентября, 2021
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«Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0

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«Ростелеком» построил более 100 базовых станций по проекту УЦН 2.0

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15 сентября 2021 года «Ростелеком» завершил строительство базовых станций в 140 населенных пунктах 23 регионов в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект реализуют Минцифры России и «Ростелеком», он предусматривает появление современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), в малых населенных пунктах (от 100 до 500 жителей). До конца текущего года мобильная связь появится в 1 198 поселках, селах и деревнях.

Для небольших населенных пунктов появление мобильной связи — по-настоящему важное и долгожданное событие. Люди мечтали об этом годами, но строить там базовые станции на общих коммерческих условиях не получалось — потребителей мало и инвестиции не окупятся. Поэтому социальную значимость проекта устранения цифрового неравенства трудно переоценить. С помощью государства современные услуги связи, открывающие доступ в цифровой мир, появятся в малых, удаленных и труднодоступных селах и деревнях. Там, даже больше чем в городах, нужны возможности для дистанционной учебы, телемедицины, онлайн-банкинга, да и простого общения с родными и близкими в мессенджерах или социальных сетях. Вне зависимости от расстояний и труднодоступности у всех должны быть равные цифровые возможности, — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Среди населенных пунктов, где уже доступна мобильная связь, — село Турнаево в Болотниковском районе Новосибирской области. Далеко за его пределами известен памятник деревянного зодчества — церковь святого Серафима Саровского. Однопрестольный храм имеет высоту 29 метров и семь куполов. Считается, что он построен артелью из Перми без единого гвоздя. Познакомиться с прекрасным и гармоничным памятником приезжают многочисленные гости, которые теперь точно будут на связи и смогут без проблем делиться фото в социальных сетях фотографиями достопримечательности.

Заработали первые базовые станции и на родине зодчих турнаевского храма — в Пермском крае. Пока самая северная точка региона, жители которой получили мобильную связь — это поселок Серва Кочевского района Коми-Пермяцкого округа. В том числе в тех краях родилось такое уникальное художественное явление, как пермская деревянная скульптура. «Пермские боги» не имеют аналогов в православной культуре, где запрещены объемные изображения святых. На территории Коми-Пермяцкого округа было собрано более 200 лучших образцов пермской деревянной скульптуры, которые сегодня доступны в музеях Перми, Кудымкара и других городов.

В апреле 2021 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. В соответствии с ним компания приступила к реализации второго этапа проекта УЦН 2.0. Всего до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.

Базовые станции планируется подключать преимущественно волоконно-оптическими линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости, а также позволит существенно увеличить охват населенных пунктов страны цифровой инфраструктурой. Базовые станции будут в том числе использовать диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц, что обеспечит высокую скорость мобильной передачи данных.

Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети. Как социально ориентированная компания Tele2 исторически строит сеть в самых отдаленных уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей.

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